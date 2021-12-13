Asgari ücret ile ilgili son dakika haberi: Asgari ücret 2022 maaş zammında sırada son toplantı var. Asgari ücrete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği gibi ciddi bir artış yapılabilmesi ancak işveren için de yükün hafifletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret 2022 için düşünülen son dakika formülüne göre çalışanlar daha az vergi ödeyecek. Birinci vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek. çalışanlara yılda 1.500 lira katkı sağlanacak. 252 TL işçinin cebine kalacak ve kesintiler yansıtılırsa asgari ücretliye 215 lira ek zam yapılacak. İşte asgari ücret 2022 zammı ile ilgili detaylar;