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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili kritik gelişme! İşte Asgari Ücret maaşı için düşünülen o formül
Giriş Tarihi: 13.12.2021 20:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 20:08

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili kritik gelişme! İşte Asgari Ücret maaşı için düşünülen o formül

Asgari ücret ile ilgili son dakika haberi: Asgari ücret 2022 maaş zammında sırada son toplantı var. Asgari ücrete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği gibi ciddi bir artış yapılabilmesi ancak işveren için de yükün hafifletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret 2022 için düşünülen son dakika formülüne göre çalışanlar daha az vergi ödeyecek. Birinci vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek. çalışanlara yılda 1.500 lira katkı sağlanacak. 252 TL işçinin cebine kalacak ve kesintiler yansıtılırsa asgari ücretliye 215 lira ek zam yapılacak. İşte asgari ücret 2022 zammı ile ilgili detaylar;

HAZAL ATEŞ
Son Dakika Asgari Ücret Haberi: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! İşte düşünülen o formül

Asgari ücret için son dakika haberleri - Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde dördüncü ve son toplantı bugün gerçekleşecek. 2022 yılı çalışan maaşları için asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor. Brüt 3577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor.

Bu kalemde asgari ücretli ve asgari ücretle personel çalıştıran işveren için 2022 itibarıyla hesaplamayı biraz değiştirecek ve çalışanın alacağı ücreti arttırırken işverenin de yükünü hafifletecek formüller üzerinde duruldu. İşte masadaki başlıklar

Son Dakika Asgari Ücret Haberi: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! İşte düşünülen o formül

DAHA AZ VERGİ DAHA ÇOK TEŞVİK FORMÜLÜ

İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak.

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Son Dakika Asgari Ücret Haberi: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! İşte düşünülen o formül

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANA 1500 TL'LİK VERGİ KATKISI

  • Düzenlemeyle çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacak.
  • SSK primi işçi payının yüzde 14'ten 5 puan indirilerek yüzde 9'a düşürülmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak.
Son Dakika Asgari Ücret Haberi: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! İşte düşünülen o formül

252 TL'Yİ BULACAK

Bu tutar yeni asgari ücrette yüzde 40 artış varsayımı ile 252 lirayı bulacak. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın yüzde 10 olması seçenekler arasında bulunuyor.

Son Dakika Asgari Ücret Haberi: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! İşte düşünülen o formül

BÜTÜN ÇALIŞANLAR İÇİN GELİR ARTIŞI

Mevcut uygulamada asgari ücretli çalışanın ücret matrahının yıllık 24 bin lirayı aştığı ay ve takip eden aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekiyor. Asgari ücretin artmasıyla beraber hemen hemen bütün çalışanlar, işsizler için bir gelir artışı olacak.

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