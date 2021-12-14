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Haberler Galeri Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların gözü 4. asgari ücret toplantısında! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 19:08

Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların gözü 4. asgari ücret toplantısında! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...

Son dakika haberleri: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret için kritik viraja girildi. Bu noktada TÜRK-İŞ'in talebi asgari ücretin 3 bin 900 liranın altında olmaması yönünde. TİSK adına da bu rakam 3 bin 100 olarak ifade ediliyor. Asgari ücret için son toplantının ise bu hafta içinde gerçekleşmesi ve daha sonra da 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Peki asgari ücret zammı için öne çıkan rakamlar neler? Asgari ücret zammı ile neler değişecek? İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları.

Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların gözü 4. asgari ücret toplantısında! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...

Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret için kritik viraja girildi.

Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların gözü 4. asgari ücret toplantısında! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının bu hafta içinde yapılması ve ardından 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

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Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların gözü 4. asgari ücret toplantısında! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...

Peki asgari ücret zammı için öne çıkan rakamlar neler? Taraflar ne diyor?

Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların gözü 4. asgari ücret toplantısında! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...

Asgari ücret zammı ile neler değişecek? İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları.

Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların gözü 4. asgari ücret toplantısında! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...

"TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

A Haber Muhabiri Murat Sekban, asgari ücrette son durumu anlattı:

İlk toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, 14 Aralık gibi her şey yolunda giderse açıklarız ve son toplantıyı gerçekleştiririz demişti. Hatta biz gazeteciler, dün itibariyle son toplantının düzenlenmesini bekliyorduk. Ancak bir hesaplamanın, teknik çalışmaların devam ettiğini biliyoruz.

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