Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların gözü 4. asgari ücret toplantısında! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...

Son dakika haberleri: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret için kritik viraja girildi. Bu noktada TÜRK-İŞ'in talebi asgari ücretin 3 bin 900 liranın altında olmaması yönünde. TİSK adına da bu rakam 3 bin 100 olarak ifade ediliyor. Asgari ücret için son toplantının ise bu hafta içinde gerçekleşmesi ve daha sonra da 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Peki asgari ücret zammı için öne çıkan rakamlar neler? Asgari ücret zammı ile neler değişecek? İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları.