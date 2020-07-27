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Haberler Galeri SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

: Canlı yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar oldu?

Rekor yükselişini her gün tazeleyen ile ilgili hareketliliği bugün de sürüyor. Rekor tazeleyen gram altının fiyatı, yaşadığı yükselişe bağlı olarak 425 TL'yi aştı. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseldi. Peki, 27 Temmuz gram, yarım, ata ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel altın fiyatları düşer mi yoksa daha yükselilir mi? İşte, uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 15:05
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberleri... Canlı ve güncel , piyasaların ilk işlem gününde de rekor seviyede! Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 425 TL'yi aştı. Koronavirüsü salgını nedeni ile son yılların en yüksek seviyesini gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün fiyatı 425 TL'yi görürken çeyrek fiyatı ise 695 lira bandında seyrediyor. Ata ise 2.856,20 TL'den işlem görüyor.

27 TEMMUZ UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Gram, ata ve çeyrek bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 2.855,80
  • Satış: 2.872,20

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.802,00
  • Satış: 2.832,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 425,62
  • Satış: 425,93

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.386,10
  • Satış: 1.403,80

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 695,40
  • Satış: 703,00

TAM ALTIN

  • Alış: 2.701,87
  • Satış: 2.753,38

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

UZMANLAR ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI

Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"Bu haftaya da alıcılı başlayan altın 1944'ü görerek tarihi rekorunu kırdı. ABD-Çin geriliminin artarak devam etmesi altına olan talebi daha da artırıyor. 1944 seviyesinin ilk direnç olarak izleneceği altında bu alımlar devam ederse 1965 ikinci direnç olarak belirlenebilir. Satışların başlaması halinde ise sırasıyla 1900 ve 1875 destekleri test edilmek istenebilir."

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Alan Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"XAUUSD… Altının Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı… Koronavirüs salgını ekonomik büyüme kaynaklı endişeleri canlı tutarken güvenli varlık talebine destek oluyor. Alternatif getirilerdeki düşüş, global bazda zayıflayan dolar ve ABD Çin gerilimi altının ons fiyatına destek sağlıyor. 1,944 $ seviyesini test eden altının ons fiyatı bir miktar gerilerken 1,934 $ seviyelerinde işlem görüyor.

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