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Haberler Galeri Son dakika | EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
Giriş Tarihi: 05.02.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 07:16

Son dakika | EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara yönelik hazırlanan ve TBMM komisyonunda kabul edilen EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. EYT'de ilk maaş heyecanı ve merakı da son buluyor. EYT'li vatandaşlar yasanın kabulünün ardından ilk maaşlarını Mart ayında alacak.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | EYT’de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi

Son dakika EYT maaş haberleri: Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sonda gelindi. Yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. Emeklilerin ilk maaşlarını ise mart ayında alması bekleniyor.

Son dakika | EYT’de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi

EYT İÇİN SON ADIM GENEL KURULDA

AK Parti, uzun süre üzerinde çalışılan EYT ile ilgili düzenlemeyi TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi önümüzdeki hafta salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

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Son dakika | EYT’de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi

YASALAŞTIKTAN SONRA İMZA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.

Son dakika | EYT’de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi

Şubatın ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

Son dakika | EYT’de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Normal koşullarda iki hafta içinde emeklilik işlemleri tamamlanıyor. Ancak büyük bir yığılma olacağı için süreç uzayabilecek.

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