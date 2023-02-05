Son dakika | EYT’de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi

EYT İÇİN SON ADIM GENEL KURULDA

AK Parti, uzun süre üzerinde çalışılan EYT ile ilgili düzenlemeyi TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi önümüzdeki hafta salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

