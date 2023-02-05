Giriş Tarihi: 05.02.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
07:16
Son dakika | EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara yönelik hazırlanan ve TBMM komisyonunda kabul edilen EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. EYT'de ilk maaş heyecanı ve merakı da son buluyor. EYT'li vatandaşlar yasanın kabulünün ardından ilk maaşlarını Mart ayında alacak.