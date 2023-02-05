EYT'li ne kadar maaş alacak? İlk maaş ne zaman yatacak? | Video
Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara yönelik hazırlanan ve TBMM komisyonunda kabul edilen EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. EYT'de ilk maaş heyecanı ve merakı da son buluyor. EYT'li vatandaşlar yasanın kabulünün ardından ilk maaşlarını Mart ayında alacak.
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