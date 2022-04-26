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Haberler Galeri Son dakika | Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama
Giriş Tarihi: 26.04.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 07:36

Son dakika | Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Öarşı pazarın ateşini söndürmeye kararlıyız" dedi ve çalışmalara hız verildi. Rekabet Kurumu da üreticiden son kullanıcıya sebze meyvenin seyrini raporladı. Rapor meyve-sebze üretimindeki çarpık tabloyu ortaya koydu. Buna göre meyve-sebze üretiminde tüm çileyi çiftçi çekerken tüccar, komisyoncu, sevkiyatçı ve marketler ise kârını alıyor. İşte Üretim ve tüketim sürecindeki detaylar ve SABAH'ın bu sürece ilişkin edindiği son dakika bilgileri

Betül ALAKENT
Son dakika | Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama

Fiyat artışlarıyla ilgili son dakika haberi: Türkiye'de son 5 yıldır ani fiyat hareketleriyle gündemden düşmeyen, özellikle son dönemde afaki oranlarda artışlarla tüm dikkatleri üzerine toplayan yaş meyve-sebzede çarpık tablo Rekabet Kurumu'nun raporuyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde SABAH'ın gündeme getirdiği 155 sayfalık "Yaş meyve-sebze sektör incelemesi raporu", fahiş meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili fotoğrafı ortaya çıkardı. Rapora göre üretimde bütün yükü çiftçi çekerken kârı tüccar, komisyoncu, sevkiyatçı ve marketler alıyor.

Son dakika | Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama

REKABET KURUMU'NDAN SON DAKİKA RAPORU: TACİR % 16 KÂR EDİYOR

Raporda üretim, tedarik ve maliyet kalemlerinin senaryoları hesaplandı. Bütün aşamalarda maliyet kalemlerinin eklendiği tabloda çiftçi hiç kâr edemezken aracılar cebini dolduruyor.

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Son dakika | Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama

1 TL OLAN ÜRÜN NERELERE GELİYOR!

Örnek senaryoda kilogram fiyatı 1 TL olarak belirlenen 10 bin kilogramlık üründe, gelir vergisi stopajı ve Bağ-Kur vergisi düşüldüğünde çiftçinin eline 9 bin 700 TL kalıyor.

Son dakika | Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama

Bu üründe tacirin ise kârı yüzde 16 olurken, Antalya Hal'indeki komisyoncu yüzde 8 kâr alıyor.

Son dakika | Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama

Yola çıkan bu ürüne İstanbul ya da Ankara'daki Hal komisyoncusu da yüzde 8 kâr ekliyor. Ardından markete ürünü ulaştıracak olan sevkiyatçı devreye giriyor ve ürüne o da yüzde 17 kâr ekliyor.

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