Giriş Tarihi: 26.04.2022 07:29
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Son dakika | Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Öarşı pazarın ateşini söndürmeye kararlıyız" dedi ve çalışmalara hız verildi. Rekabet Kurumu da üreticiden son kullanıcıya sebze meyvenin seyrini raporladı. Rapor meyve-sebze üretimindeki çarpık tabloyu ortaya koydu. Buna göre meyve-sebze üretiminde tüm çileyi çiftçi çekerken tüccar, komisyoncu, sevkiyatçı ve marketler ise kârını alıyor. İşte Üretim ve tüketim sürecindeki detaylar ve SABAH'ın bu sürece ilişkin edindiği son dakika bilgileri