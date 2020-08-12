Son Dakika Habeler | Altın fiyatları düşüşte! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ve güncel grafikler ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, altın alış ve satış işlemi yapacak olanlar bugüne ait altın fiyatlarını merak ediyor. 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusu, hafta ortasında da günün en çok arşatırılan konusu. Özellikle salgının erken döneminde güvenli liman alımlarıyla yükseliş trendine başlayan altın düne kadar yukarı yönlü hareketine devam ediyordu. Peki, çarşamba günü itibari ile altın fiyatları ne kadar ve hangi seviyede seyrediyor? İşte, bugüne ait Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam altın, yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ve güncel altın grafikleri…

12 AĞUSTOS ÇEYREK - GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi haline geldi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sert düşüş ise rakamların yakından takip edilmesine neden oluyor.

İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları;