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Son Dakika Habeler | düşüşte! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve fiyatları bugün ne kadar?

Son iki haftadır ile ilgili son dakika haberleri yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. KOVİD-19 salgınının erken dönemlerinde tüm dünyada güvenli liman alımları ile sert bir yükseliş trendine giren altın fiyatları, iki haftadır tekrar yukarı yönlü harekete başlamıştı. Ancak dün altın, günü düşüşle tamamladı. Peki, hafta ortasında 22 ayar altın bilezik, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında, 12 Ağustos çarşamba gününe ait Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam altın, yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ile, aPara sayfasında dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 09:03
Son Dakika Habeler | Altın fiyatları düşüşte! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ve güncel grafikler ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, altın alış ve satış işlemi yapacak olanlar bugüne ait altın fiyatlarını merak ediyor. 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusu, hafta ortasında da günün en çok arşatırılan konusu. Özellikle salgının erken döneminde güvenli liman alımlarıyla yükseliş trendine başlayan altın düne kadar yukarı yönlü hareketine devam ediyordu. Peki, çarşamba günü itibari ile altın fiyatları ne kadar ve hangi seviyede seyrediyor? İşte, bugüne ait Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam altın, yarım altın, gram ve fiyatları ve güncel altın grafikleri…

12 AĞUSTOS ÇEYREK - GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi haline geldi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sert düşüş ise rakamların yakından takip edilmesine neden oluyor.

İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları;

Son Dakika Habeler | Altın fiyatları düşüşte! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın bu sabah 712,20 TL'den alınırken 730,80 TL'den satılıyor.

Ülkemizde bir numaralı birikim aracı olarak çeyrek altın tercih edilir. Genelde uzun vadeli yatırım aracı olarak alınan çeyrek altın evlerde biriktirilir.

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.419,90

SATIŞ: 1.461,60

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Son Dakika Habeler | Altın fiyatları düşüşte! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.914,57

SATIŞ: 2.973,65

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.018,00

SATIŞ: 3.064,00

Son Dakika Habeler | Altın fiyatları düşüşte! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.925,30

SATIŞ: 2.967,40

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

ALIŞ: 396,61

SATIŞ: 411,95

Son Dakika Habeler | Altın fiyatları düşüşte! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25

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