Son dakika haberi...3600 ek gösterge düzenlemesi taslağı ve çalışmasının detayı Salı gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından duyurulacak. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak' sorusu yanıt buldu.

3600 ek gösterge taslağı ne zaman kamuoyu ile paylaşılacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak?

Mevcut emekli memurların maaşları artacak mı?

İşte bu 4 soru ile beraber 3600 ek gösterge düzenlemesi için son dakika gelişmeleri...