Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022'in ardından öncelikli gündem haline gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı önemli oranda artacak. Bakan Vedat Bilgin Mayıs ayı sonunda çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge taslağı ile çalışmanın detaylarının kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Öte yandan 3600 ek gösterge için yeni bir formül gündeme geldi. Hangi memur ne kadar ek gösterge alacak? Kimin emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 21 meslek grubunda yeni maaş tabloları...