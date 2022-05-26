Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için 'Yeni' formül! Nefesler tutuldu: İşte ek gösterge ile 21 meslekte yeni emekli ikramiyesi ve emekli maaşı tabloları
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:56

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için 'Yeni' formül! Nefesler tutuldu: İşte ek gösterge ile 21 meslekte yeni emekli ikramiyesi ve emekli maaşı tabloları

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022'in ardından öncelikli gündem haline gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı önemli oranda artacak. Bakan Vedat Bilgin Mayıs ayı sonunda çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge taslağı ile çalışmanın detaylarının kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Öte yandan 3600 ek gösterge için yeni bir formül gündeme geldi. Hangi memur ne kadar ek gösterge alacak? Kimin emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 21 meslek grubunda yeni maaş tabloları...

FARUK ERDEM
Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için ’Yeni’ formül! Nefesler tutuldu: İşte ek gösterge ile 21 meslekte yeni emekli ikramiyesi ve emekli maaşı tabloları

Son dakika haberi...3600 ek gösterge düzenlemesi taslağı ve çalışmasının detayı Salı gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından duyurulacak. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak' sorusu yanıt buldu.

  • 3600 ek gösterge taslağı ne zaman kamuoyu ile paylaşılacak?
  • 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
  • Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak?
  • Mevcut emekli memurların maaşları artacak mı?

İşte bu 4 soru ile beraber 3600 ek gösterge düzenlemesi için son dakika gelişmeleri...

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için ’Yeni’ formül! Nefesler tutuldu: İşte ek gösterge ile 21 meslekte yeni emekli ikramiyesi ve emekli maaşı tabloları

SON DAKİKA HABERİ | 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

3600 ek göstere düzenlemesi için uzun süren çalışmaların detayı en geç 31 Mayıs Salı gününe kadar açıklanacak. Ek gösterge düzenlemesi ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için ’Yeni’ formül! Nefesler tutuldu: İşte ek gösterge ile 21 meslekte yeni emekli ikramiyesi ve emekli maaşı tabloları

Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için ’Yeni’ formül! Nefesler tutuldu: İşte ek gösterge ile 21 meslekte yeni emekli ikramiyesi ve emekli maaşı tabloları

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için ’Yeni’ formül! Nefesler tutuldu: İşte ek gösterge ile 21 meslekte yeni emekli ikramiyesi ve emekli maaşı tabloları

3600 EK GÖSTERDE ÇALIŞMASI İLE KADEMELİ GEÇİŞ GÜÇLÜ ALTERNATİF OLARAK MASADA

Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

SON DAKİKA