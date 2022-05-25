Son dakika haberi...Asgari ücret 2022 yıllık enflasyon rakamlarının yüzde 36,08 olduğu ortamda beklentilerin üzerinde yüzde 50,5 zam alarak 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Özellikle emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken milyonlar, 'Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı, ara zam, ek zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar olacak' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan net asgari ücret için 'FARK' formülü ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlarımız enflasyona ezdirilmeyecak' parolasıyla hareket eden hükümet tarafından gelen açıklamalar da asgari ücrete yeni zam için sinyal olarak yorumlandı.