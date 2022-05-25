Son dakika haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanarak 'Enflasyon' kıstas alınarak milyonlarca kişinin gelirini etkileyen asgari ücret için karar veriyor. Bu yıl emekli ve memur zammı ile beraber Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması gündeme geldi. Ancak bunun için yasal düzenleme geliyor. 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları gün geçtikçe gündemdeki sıcaklığını artırıyor.

Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' formülü belirdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen o hesap...