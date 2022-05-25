Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için 'FARK' formülü masada! Asgari ücrete Temmuz zammı için enflasyon hesabı! Asgari ücrete ara zam, ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:58

Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için 'FARK' formülü masada! Asgari ücrete Temmuz zammı için enflasyon hesabı! Asgari ücrete ara zam, ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret 2022 yıllık enflasyon rakamlarının yüzde 36,08 olduğu ortamda beklentilerin üzerinde yüzde 50,5 zam alarak 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Özellikle emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken milyonlar, 'Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı, ara zam, ek zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar olacak' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan net asgari ücret için 'FARK' formülü ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlarımız enflasyona ezdirilmeyecak' parolasıyla hareket eden hükümet tarafından gelen açıklamalar da asgari ücrete yeni zam için sinyal olarak yorumlandı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’FARK’ formülü masada! Asgari ücrete Temmuz zammı için enflasyon hesabı! Asgari ücrete ara zam, ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanarak 'Enflasyon' kıstas alınarak milyonlarca kişinin gelirini etkileyen asgari ücret için karar veriyor. Bu yıl emekli ve memur zammı ile beraber Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması gündeme geldi. Ancak bunun için yasal düzenleme geliyor. 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları gün geçtikçe gündemdeki sıcaklığını artırıyor.

Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' formülü belirdi.
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen o hesap...

Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’FARK’ formülü masada! Asgari ücrete Temmuz zammı için enflasyon hesabı! Asgari ücrete ara zam, ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ | ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret 2022 için en yetkili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin asgari ücret ara zam meselesinin şimdiden konuşulmasının anlamsız olduğunu olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde biz gerekeni yaparız mesajı verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’FARK’ formülü masada! Asgari ücrete Temmuz zammı için enflasyon hesabı! Asgari ücrete ara zam, ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Bakan Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti.

Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’FARK’ formülü masada! Asgari ücrete Temmuz zammı için enflasyon hesabı! Asgari ücrete ara zam, ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’FARK’ formülü masada! Asgari ücrete Temmuz zammı için enflasyon hesabı! Asgari ücrete ara zam, ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' GÜNDEME GELDİ

Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.

SON DAKİKA