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Haberler Galeri Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak: 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:53

Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak: 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için dördüncü toplantının bu hafta yapılması ve 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret rakamının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. 2022 asgari ücret maaşı için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere birçok çalışma yürütüldüğü ifade ediliyor. Öte yandan; asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatı, işsizlik, yaşlılık maaşı, asgari geçim indirimi (AGİ)'de yükselecek. Peki asgari ücret zammı için öne çıkan rakam neler? Taraflar neler diyor? İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak: 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de çalışan tüm kesimi ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. '2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemin en önemli başlıkları arasında yer alırken; yeni rakamın bu hafta duyurulması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Asgari ücretin artması ise sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanlara olumlu yansıyacak.

Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak: 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirmişti.

Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekmişti.

Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, şunları söylemişti

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Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak: 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

"BAYRAM HAVASI YARATACAKTIR"

"İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."

Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak: 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha anlamlı olduğunu çünkü ekonomide dalgalanmaların yaşandığını dile getiren Bilgin, enflasyonist bir ortam nedeniyle asgari ücretin bu kadar tartışıldığını ve bu kadar çok önem atfedildiğini söyledi.

Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak: 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE NELER DEĞİŞECEK?

VERGİ İADESİ ARTACAK: Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor.

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