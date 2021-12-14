Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak: 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirmişti.
Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekmişti.
Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, şunları söylemişti