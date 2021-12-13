Son dakika haberler | Asgari ücret 2022 için son viraj! Bu yeni bilgilere dikkat: Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022 için son viraja girildi. Yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren ama 80 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret 2022 için geri sayım başladı. Aralık ayıyla beraber milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na odaklanırken herkesin aklında aynı soru var. Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'ın "Yeni asgari ücret dar gelirlinin hayat şartlarını iyileştirip onları rahatlatacak" açıklaması asgari ücretli çalışanları heyecanlandırdı. Hükümet tarafından gelen açıklamalara bakarsak, memur maaşlarında olduğu gibi parola yine aynı olacak… 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek.'