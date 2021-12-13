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Haberler Galeri Son dakika haberler | Asgari ücret 2022 için son viraj! Bu yeni bilgilere dikkat: Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 08:42

Son dakika haberler | Asgari ücret 2022 için son viraj! Bu yeni bilgilere dikkat: Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022 için son viraja girildi. Yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren ama 80 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret 2022 için geri sayım başladı. Aralık ayıyla beraber milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na odaklanırken herkesin aklında aynı soru var. Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'ın "Yeni asgari ücret dar gelirlinin hayat şartlarını iyileştirip onları rahatlatacak" açıklaması asgari ücretli çalışanları heyecanlandırdı. Hükümet tarafından gelen açıklamalara bakarsak, memur maaşlarında olduğu gibi parola yine aynı olacak… 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek.'

METE DİRİCE
Son dakika haberler | Asgari ücret 2022 için son viraj! Bu yeni bilgilere dikkat: Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Bilindiği üzere bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak asgari ücret ile ilgili çalışmalar çok erken tarihte başladı. Ekim ayında gündeme gelen asgari ücret ile ilgili bu yıl pazarlığın erken bitmesi ve rakamın Aralık ayının ortası olmadan açıklanması olasılık dahilinde. Bununla beraber Bakan Bilgin'in son yaptığı asgari ücret açıklamasında 'Pazartesi' detayı dikkat çekti.

Son dakika haberler | Asgari ücret 2022 için son viraj! Bu yeni bilgilere dikkat: Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET İÇİN SON VİRAJ: MİLYONLARIN GÖZÜ KOMİSYONDA...

Bununla beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan mesajlar dikkatle takip ediliyor. Şuana kadar gerçekleşen toplantılarda hem işçi tarafı hem de işveren tarafı taleplerini masaya getirdi.

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Son dakika haberler | Asgari ücret 2022 için son viraj! Bu yeni bilgilere dikkat: Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

İŞÇİ TARAFI: ASGARİ ÜCRET İÇİN 4 BİN TL KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yaptığı açıklamayla asgari ücretle ilgili yapılan anketleri paylaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3.750- 4.000 lira arasında, işveren tarafının ise 3.500-3.750 lira arasında asgari ücret istediği bildirildi. Bu rakamların üst limiti dikkate alındığında asgari ücrette işçilerin yaklaşık yüzde 41, işverenin ise yaklaşık yüzde 33 artış istediği anlaşıldı.

Son dakika haberler | Asgari ücret 2022 için son viraj! Bu yeni bilgilere dikkat: Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

"YENİ ASGARİ ÜCRET İLE DESTEK ÖDEMESİ DİREKT İŞÇİNİN HESABINA YATACAK"

Asgari ücret 2022 için dikkat çeken bir açıklama daha vardı. Bakan Bilgin Aralık ayı öncesinde destek ödemesinin bu yıl işverenin hesabına değil doğrudan işçinin hesabına yatacağını bildirdi.

Son dakika haberler | Asgari ücret 2022 için son viraj! Bu yeni bilgilere dikkat: Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

"ASGARİ ÜCRET 2022'DE SÜRPRİZ TALEP"

Tüm bunlar bir tarafa dursun, işçi tarafından gelen mesajlar arasında sürpriz bir talep göze çarptı. Buna göre sadece asgari ücretliden değil tüm çalışanların maaşlarında asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması gündeme geldi. Peki bu ne anlama geliyor?

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