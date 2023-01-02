Son dakika haberleri...Ocak memur maaş zammı ile milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları yeni yılla beraber en çok arananlar arasına girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet asgari ücret örneğinde olduğu gibi memur zammı 2023 için de refah maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah artışları üzerinde yoğunlaştı.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

- 2023 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

- Memur maaşları kaç TL olacak?

- Masadaki ek zam hesapları neler?