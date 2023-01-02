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Haberler Galeri SON DAKİKA: Memur zammı 2023 ile en az 11.669 LİRA! Yeni rakamlar geldi: Ek zam ve enflasyon farkı ile Ocak memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 12:13

SON DAKİKA: Memur zammı 2023 ile en az 11.669 LİRA! Yeni rakamlar geldi: Ek zam ve enflasyon farkı ile Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

Memur maaş zammı son dakika haberi...Memur maaşları için belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Milyonlar 'Memur zammı ne kadar olacak' sorusuyla o saate kilitlendi. Memur zammı 2023 için bu yıl ek zam da yapılacak. Bu yıl memur enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yeni memur maaş hesaplama işlemi yapılacak. Öte yandan enflasyon rakamları için ekonomistlerin yeni beklentisi belli oldu. İşte masadaki ek zam dahil 15 meslekte yeni memur maaşları tabloları...

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SON DAKİKA: Memur zammı 2023 ile en az 11.669 LİRA! Yeni rakamlar geldi: Ek zam ve enflasyon farkı ile Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Ocak memur maaş zammı ile milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları yeni yılla beraber en çok arananlar arasına girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet asgari ücret örneğinde olduğu gibi memur zammı 2023 için de refah maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah artışları üzerinde yoğunlaştı.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

- 2023 Ocak memur zammı ne kadar olacak?
- Memur maaşları kaç TL olacak?
- Masadaki ek zam hesapları neler?

SON DAKİKA: Memur zammı 2023 ile en az 11.669 LİRA! Yeni rakamlar geldi: Ek zam ve enflasyon farkı ile Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI EK ZAM İLE ARTACAK

Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan memur maaş zammı tablolarıyla tüm yeni maaşlar hesaplandı.

  • 6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı
  • 15 meslekte ek zamlı memur maaşları
  • En düşük memur maaşı hesabı
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SON DAKİKA: Memur zammı 2023 ile en az 11.669 LİRA! Yeni rakamlar geldi: Ek zam ve enflasyon farkı ile Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

YENİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00'da açıklayacak. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.

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SON DAKİKA: Memur zammı 2023 ile en az 11.669 LİRA! Yeni rakamlar geldi: Ek zam ve enflasyon farkı ile Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN EK ZAM TALİMATI

Küresel düzeyde artan enflasyon, enerji, gıda ve tedarik kriziyle küresel düzeyde artan enflasyonun etkilerinin ülkemizde de görülmesi sonrası hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla alım gücünün 2023 yılında iyileştirilmesi için ilk adım olarak asgari ücreti iyileştirdi.

SON DAKİKA: Memur zammı 2023 ile en az 11.669 LİRA! Yeni rakamlar geldi: Ek zam ve enflasyon farkı ile Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKORLA GELDİ

Asgari ücret Temmuz'a göre yüzde 54,6, Ocak 2022 dönemine göre yüzde 100 artarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bunun yanında asgari ücret 455 dolar düzeyine yükselerek bir rekoru da döviz bazlı kırdı.

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