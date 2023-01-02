SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ne olacak? EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:49
02:07
15:05
05:03
01:12
Şırnak'ta petrol fışkırıyor! | Video 31.12.2022 | 16:34
23:36
12:39
Bakan Nebati: "Türkiye, cazibe merkezi haline geldi" | Video 29.12.2022 | 15:02
02:36
EYT’liler SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu | Video 29.12.2022 | 11:47
01:05
Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı 29.12.2022 | 11:27
05:12
02:17
00:12
01:13
01:38
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını gerçekleştirdi | Video 27.12.2022 | 17:04
04:38
05:03
02:11
01:57
07:07
EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 26.12.2022 | 09:15
Memur maaş zammı son dakika haberi...Memur maaşları için belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Milyonlar 'Memur zammı ne kadar olacak' sorusuyla o saate kilitlendi. Memur zammı 2023 için bu yıl ek zam da yapılacak. Bu yıl memur enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yeni memur maaş hesaplama işlemi yapılacak. Öte yandan enflasyon rakamları için ekonomistlerin yeni beklentisi belli oldu.