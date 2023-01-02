SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ne olacak? EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? | Video

Memur maaş zammı son dakika haberi...Memur maaşları için belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Milyonlar 'Memur zammı ne kadar olacak' sorusuyla o saate kilitlendi. Memur zammı 2023 için bu yıl ek zam da yapılacak. Bu yıl memur enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yeni memur maaş hesaplama işlemi yapılacak. Öte yandan enflasyon rakamları için ekonomistlerin yeni beklentisi belli oldu.