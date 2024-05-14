Nev Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enes Orakçı: "Yapmış olduğumuz işe ciddi bir AR-GE yatırımı yapıyoruz" | Video

Nev Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enes Orakçı, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Üretmiş oldukları ürünleri iç ve dış piyasaya nasıl pazarlayabileceklerine ve süreci nasıl devam ettirebileceklerine kafa yorduklarını belirten Orakçı,"Bununla alakalı olarakta çağımızın ve teknolojinin imkanlarını kullanarak, e-ticarete ürünlerimizi dahil ettik." dedi.