Video Ekonomi Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Kurucusu Hasan Burak Akyıldız: "Çok daha tasarım kokan projeler yapmak istiyoruz" | Video
Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Kurucusu Hasan Burak Akyıldız:

Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Kurucusu Hasan Burak Akyıldız: "Çok daha tasarım kokan projeler yapmak istiyoruz" | Video

20.05.2024 | 09:27

Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Kurucusu Hasan Burak Akyıldız, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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