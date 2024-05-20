Adora Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Çam: "PVC şerit perde konusunda ilk akla gelen firma olmak istiyoruz" | Video
Adora Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Çam, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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