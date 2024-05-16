Devletten hayvancılığa ek destek | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Hayvansal üretimi ülke genelinde planlı üretime dahil ediyoruz. Aile işletmelerine ilk defa ilave destek vereceğiz. İlk defa genç ve kadın üreticilerimizde yüzde yetmiş ek destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.
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