Giriş Tarihi: 30.11.2022 06:52
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
06:54
Son dakika: Yeni asgari ücrette 4 parametre belirleyici olacak! Zam için takvim 1 Aralık'ta netleşecek
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi belirlenecek. Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak.