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Haberler Galeri Son dakika: Yeni asgari ücrette 4 parametre belirleyici olacak! Zam için takvim 1 Aralık'ta netleşecek
Giriş Tarihi: 30.11.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 06:54

Son dakika: Yeni asgari ücrette 4 parametre belirleyici olacak! Zam için takvim 1 Aralık'ta netleşecek

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi belirlenecek. Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Yeni asgari ücrette 4 parametre belirleyici olacak! Zam için takvim 1 Aralık’ta netleşecek

Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

Son dakika: Yeni asgari ücrette 4 parametre belirleyici olacak! Zam için takvim 1 Aralık’ta netleşecek

İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor. İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor.

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Son dakika: Yeni asgari ücrette 4 parametre belirleyici olacak! Zam için takvim 1 Aralık’ta netleşecek

Asgari ücrete yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. Beklentiler ise 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde.

Son dakika: Yeni asgari ücrette 4 parametre belirleyici olacak! Zam için takvim 1 Aralık’ta netleşecek

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle ilgili hem çalışanları sevindirecek, hem de işverenlerin maliyetini dikkate alan bir hesaplama yapılıyor. 2016 yılından bu yana asgari ücrete yılda 2 defa zam yapılıyor.

Son dakika: Yeni asgari ücrette 4 parametre belirleyici olacak! Zam için takvim 1 Aralık’ta netleşecek

Geçen yıl ocak ayında asgari ücrete yüzde 50, temmuz ayında da yüzde 30 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6 bin 471 lira (net asgari ücret de 5 bin 500 lira) olmuştu.

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