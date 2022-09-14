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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’un nerede olduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.09.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 19:01

SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’un nerede olduğu ortaya çıktı

SON DAKİKA HABERİ: Yerli otomobil TOGG için geri sayım heyecanı sürüyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG, 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenirken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yerli otomobil TOGG, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ushuaia'da karda, soğukta, çamurda testlere tabi tutulan TOGG Güney Kutbu'na en yakın noktada da çalıştı ve bir başarıya daha imza attı. Yapılan açıklamada, " Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız" ifadeleri kullanıldı.

CEVDET ÖZDEMİR
SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’un nerede olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberi: Dünyanın farklı noktalarındaki akredite test merkezlerinde yol, güvenlik, performans menzil/batarya gibi testleri devam eden Togg akıllı cihazı, kış testleri için Arjantin Tierra del Fuego'ya gönderildi.

SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’un nerede olduğu ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı'nda başlayıp Arjantin'e devam eden yolculuğun ardından, Turkish Cargo & Togg iş birliğini konu edinen bir reklam filmi yayınlandı.

TOGG Arjantin'de kış testine girdi | Video

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SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’un nerede olduğu ortaya çıktı

"DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTIRIYOR OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Taşıma ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi olan Togg akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz.

SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’un nerede olduğu ortaya çıktı

Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle; Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’un nerede olduğu ortaya çıktı

"GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATMIŞ OLDUK"

Arjantin kış testleri için Türk Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş da "Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz.

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