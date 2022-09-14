SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’un nerede olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 14.09.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 19:01

SON DAKİKA HABERİ: Yerli otomobil TOGG için geri sayım heyecanı sürüyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG, 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenirken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yerli otomobil TOGG, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ushuaia'da karda, soğukta, çamurda testlere tabi tutulan TOGG Güney Kutbu'na en yakın noktada da çalıştı ve bir başarıya daha imza attı. Yapılan açıklamada, " Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız" ifadeleri kullanıldı.