SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...

Maaşı 2 bin lira olan emekli aylık 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar 160 ya da 180 liraya çıkabilecek. Oran yüzde 8'e çıkarsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin eline geçecek ek ödeme tutarı 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak.