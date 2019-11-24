Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı maaşı listesi...

Türkiye'de yaşayan 10 milyonu aşkın SSK ve ocak zammına odaklanmış durumda. Merakla beklenen zam öncesi konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar ' maaş zammı ne kadar olacak?' 'en düşük ne kadar?' sorularının yanıtlarını arıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği zam oranı da şekillenmeye başlıyor. Merkez'in beklenti anketine göre, 6 aylk enflasyon SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 6.82 olacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği de ek ödemelerin yükseltilmesi çağrısında bulundu. İşte emekli maaşları ve ek ödemelerle ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 10:17
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...

Emeklilerin gözü - kulağı ocak ayında. Bu yılı kazançlı geçiren emekliler önümüzdeki yılın zam oranlarını bekliyor. Emekliler, maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de oranın en az yüzde 8'e çıkarılmasını istiyor...

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...

226 TL ARTIŞ

TÜED Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimiz, harcamalarıyla vergi ödeyen bir kesimdir. Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak yüzde 8-9 oranlarına yükseltilsin" dedi. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde büyük artış yaşanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...

Maaşı 2 bin lira olan aylık 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar 160 ya da 180 liraya çıkabilecek. Oran yüzde 8'e çıkarsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin eline geçecek ek ödeme tutarı 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...

Bin 125 lira 59 kuruş maaş alan emeklinin ek ödemesi aylık 56,28 liradan 90,05 liraya çıkacak. Halen 5 bin 660 lira 77 kuruş olan en yüksek aylık için verilen ek ödeme de 226,43 liradan 452,86 liraya ulaşacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...

Emekliler Ocak ayında zamlı maaş alacak. Aynı anda ek ödemeler de artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...

İŞTE ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI LİSTESİ

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN