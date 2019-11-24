SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşı listesi...
Türkiye'de yaşayan 10 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammına odaklanmış durumda. Merakla beklenen zam öncesi konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar 'emekli maaş zammı ne kadar olacak?' 'en düşük emekli maaşı ne kadar?' sorularının yanıtlarını arıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği zam oranı da şekillenmeye başlıyor. Merkez'in beklenti anketine göre, 6 aylk enflasyon SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 6.82 olacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği de ek ödemelerin yükseltilmesi çağrısında bulundu. İşte emekli maaşları ve ek ödemelerle ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 24.11.2019
10:08
Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
10:17
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