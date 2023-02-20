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Haberler Galeri Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:54

Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremden etkilenen 11 ilde başlatılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu seferberliği kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi

Yeni yerleşim yerleri belirlenirken ilk kriter, fay hatlarına uzaklığı oldu. Yine ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları kapsamında belirlenen yerlerde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları, ayrıntılı bir şekilde incelenerek yapılıyor. Deprem bölgesinde 11 ilde zemin etüt çalışmaları yapılarak alınan parçalar inceleniyor ve zeminin konut yapımına uygun olup olmadığı tespit ediliyor.

Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi

YENİ YERLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken hasar alan iller için yeni yapılacak olan konutların yerleri belirleniyor. Bazı ilçelerin taşınması söz konusu iken yeni inşa edilecek yerlerde jeolojik olarak inşaata uygunluğu konusunda araştırmalar sürüyor. Yeni yerler hangi kriterlere göre belirleniyor?

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Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi

"BİLİMSEL RAPORLARLA EN DOĞRU, EN SAĞLAM ZEMİN BELİRLENECEK VE BUNA GÖRE KONUTLARIN İNŞAATINA BAŞLANACAKTIR"

Bakan Kurum, açıklamalarında deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil zeminlerin her türlü ayrıntılarıyla incelendiğinin altını çizerek, çalışmalar sonrasında bilimsel raporlarla en doğru, en sağlam zemin belirlenerek buna göre konutların inşaatına başlanacağını vurgulamıştı.

Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi

"YENİ BİR MASTER PLAN ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin 50 yılını, 100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, buranın kültürünü yaşatacak ve daha iyisini daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz.

Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi

"İŞİN EN İLERİ GELENLERİYLE BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Bu master plan çalışması çerçevesinde vatandaşlarımızın, şehrimizin ihtiyaçlarını içerecek anlayışla Türkiye'deki tüm mimarlarımızla bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık.

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