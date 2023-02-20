Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi

"BİLİMSEL RAPORLARLA EN DOĞRU, EN SAĞLAM ZEMİN BELİRLENECEK VE BUNA GÖRE KONUTLARIN İNŞAATINA BAŞLANACAKTIR"

Bakan Kurum, açıklamalarında deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil zeminlerin her türlü ayrıntılarıyla incelendiğinin altını çizerek, çalışmalar sonrasında bilimsel raporlarla en doğru, en sağlam zemin belirlenerek buna göre konutların inşaatına başlanacağını vurgulamıştı.