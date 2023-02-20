Yeni konutlar nereye yapılacak? Bakanlık çalışmalarına hız verdi

Yeni yerleşim yerleri belirlenirken ilk kriter, fay hatlarına uzaklığı oldu. Yine ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları kapsamında belirlenen yerlerde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları, ayrıntılı bir şekilde incelenerek yapılıyor. Deprem bölgesinde 11 ilde zemin etüt çalışmaları yapılarak alınan parçalar inceleniyor ve zeminin konut yapımına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. YENİ YERLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR? Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken hasar alan iller için yeni yapılacak olan konutların yerleri belirleniyor. Bazı ilçelerin taşınması söz konusu iken yeni inşa edilecek yerlerde jeolojik olarak inşaata uygunluğu konusunda araştırmalar sürüyor. Yeni yerler hangi kriterlere göre belirleniyor? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? Yeni konutlar nereye yapılacak? İşte cevaplar | Video 'BİLİMSEL RAPORLARLA EN DOĞRU, EN SAĞLAM ZEMİN BELİRLENECEK VE BUNA GÖRE KONUTLARIN İNŞAATINA BAŞLANACAKTIR' Bakan Kurum, açıklamalarında deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil zeminlerin her türlü ayrıntılarıyla incelendiğinin altını çizerek, çalışmalar sonrasında bilimsel raporlarla en doğru, en sağlam zemin belirlenerek buna göre konutların inşaatına başlanacağını vurgulamıştı. 'YENİ BİR MASTER PLAN ÇALIŞMASI YAPIYORUZ' Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 'Şehrin 50 yılını, 100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, buranın kültürünü yaşatacak ve daha iyisini daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. 'İŞİN EN İLERİ GELENLERİYLE BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK' Bu master plan çalışması çerçevesinde vatandaşlarımızın, şehrimizin ihtiyaçlarını içerecek anlayışla Türkiye'deki tüm mimarlarımızla bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık. 'ZEMİN ETÜT RAPORLARINI UZMANLARIMIZLA İNCELİYORUZ' Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro-bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik, mühendislerimizle inceliyoruz. 'RADYO TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE YÖRESEL MİMARİYE UYGUN İNŞA EDİLECEKLER' En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız.' Öte yandan yeni inşaa edilecek TOKİ binaları için doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.