Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
14:00
Adıyaman seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. Bu yılın 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde, Adıyaman'da yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve köy/mahalle muhtarları, vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Adıyaman seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek. İşte, YSK tarafından sağlanan Adıyaman seçim sonuçları 2024 takip ekranı!