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Haberler Galeri Adıyaman seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:00

Adıyaman seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. Bu yılın 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde, Adıyaman'da yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve köy/mahalle muhtarları, vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Adıyaman seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek. İşte, YSK tarafından sağlanan Adıyaman seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Adıyaman seçim sonuçları! YSK Adıyaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Adıyaman seçim sonuçları kazanan adaylar ve oy oranları, resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak. Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek için sandık başına giderken, oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından ''2024 Adıyaman seçimi sonuçlarına göre kimin kazandığı'' sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından, il ve ilçe seçim sonuçları ile oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak.

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Adıyaman seçim sonuçları! YSK Adıyaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Ziya Polat

CHP: Abdurrahman Tutdere

İYİ Parti: İz Yücedağ

DEM Parti: Mehmet Bahattin Bilgin

Yeniden Refah: Nazif Atalay

Zafer Partisi: Mehmet Gökçen

Memleket Partisi: Ahmet Özalp

Adıyaman Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Adıyaman seçim sonuçları! YSK Adıyaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Adıyaman'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız

Besni seçim sonuçları

Çelikhan seçim sonuçları

Gerger seçim sonuçları

Gölbaşı seçim sonuçları

Kahta seçim sonuçları

Samsat seçim sonuçları

Sincik seçim sonuçları

Tut seçim sonuçları

Adıyaman seçim sonuçları! YSK Adıyaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Ziya Polat, CHP Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İz Yücedağ, Zafer Partisi Mehmet Gökçen, Yeniden Refah Partisi Nazif Atalay, Vatan Partisi ve DEM Parti ise Mehmet Bahattin Bilgin ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman seçim sonuçları! YSK Adıyaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
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