AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi! "Borular suyun içinde, basın vanaları dahi yapılmamış"

ABB Başkanı Yavaş, Polatlı'da içme suyu hattı açılışını iftar saatiyle birlikte gerçekleştirmeyi planlıyordu ancak AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, bu açılışın büyük bir algı olduğunu söyleyerek yalan ve aldatmaca olduğunu delilleriyle ifade etti.