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Haberler Galeri AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi! "Borular suyun içinde, basın vanaları dahi yapılmamış"
Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:55

AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi! "Borular suyun içinde, basın vanaları dahi yapılmamış"

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açılışını yapacağı Polatlı İçme Suyu hattının kocaman bir algı olduğunu söyleyerek, "Bu hattın olduğu yere gidip siz de bakabilirsiniz. Buralarda çalışmalar devam ediyor, basınç vanaları ve sanat yapıları henüz yapılmamış. Borular suyun içerisinde ama yapılması gereken basınç vanası hiçbiri yok" dedi.

TOLGA ÖZLÜ
AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi! Borular suyun içinde, basın vanaları dahi yapılmamış

ABB Başkanı Yavaş, Polatlı'da içme suyu hattı açılışını iftar saatiyle birlikte gerçekleştirmeyi planlıyordu ancak AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, bu açılışın büyük bir algı olduğunu söyleyerek yalan ve aldatmaca olduğunu delilleriyle ifade etti.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi! Borular suyun içinde, basın vanaları dahi yapılmamış

Halihazırda sistemin çalışmadığını ve bağlantı boruları ile basınç vanalarının dahi takılmadığını söyledi.

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AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi! Borular suyun içinde, basın vanaları dahi yapılmamış

Öte yandan Mansur Yavaş'ın, Polatlı'nın Şentepe bölgesinde bulunan Ankara'dan gelen boru hattının Kargalılı su deposuna kadar olan bölümünü mevcut kullanılan Yüzükbaşı suyunu tersten doldurarak, açılışta vereceği de tespit edildi.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi! Borular suyun içinde, basın vanaları dahi yapılmamış

POLATLI'YA SUYU GÖREMEDİK

Teke'nin basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir araya gelmemizin en önemli sebebi, 4 yıldır Polatlı'nın gündemini meşgul eden ve sonuçlanmayan içme suyu meselesidir.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi! Borular suyun içinde, basın vanaları dahi yapılmamış

Özellikle 2020 yılının 26 Ağustos tarihinde ABB tarafından yapılan 549 Milyon TL'lik ihale belediye ile yapılan su hattımızla Gerede suyunun Polatlı'ya gelmesi tam bir muamma haline gelmiştir.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi | Video

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