Video Haber AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi | Video
AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi | Video

AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi | Video

19.03.2024 | 13:43

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açılışını yapacağı Polatlı İçme Suyu hattının kocaman bir algı olduğunu söyleyerek, "Bu hattın olduğu yere gidip siz de bakabilirsiniz. Buralarda çalışmalar devam ediyor, basınç vanaları ve sanat yapıları henüz yapılmamış. Borular suyun içerisinde ama yapılması gereken basınç vanası hiçbiri yok" dedi.

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