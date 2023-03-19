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Haberler Galeri Başkan Erdoğan 'Bizi ayakta tutan sözler' diyerek anlattı: 'Baba bizi bunlara bırakma'
Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:57

Başkan Erdoğan 'Bizi ayakta tutan sözler' diyerek anlattı: 'Baba bizi bunlara bırakma'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde kalıcın konutları bir yıl içinde biteceği sözünü veren Başkan Erdoğan "Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın 'Baba bizi bunlara bırakma' sözleri bizi ayakta tutuyor" dedi.

Başkan Erdoğan ’Bizi ayakta tutan sözler’ diyerek anlattı: ’Baba bizi bunlara bırakma’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılış töreninde deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak. Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın şu ifadeleri bizi ayakta tutuyor: Baba bizi bırakma" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ’Bizi ayakta tutan sözler’ diyerek anlattı: ’Baba bizi bunlara bırakma’

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesine çıkarma hedefindeyiz. Son yıllarda milletçe zorlu sınamalardan geçtiğimiz bir gerçektir. Kovid nedeniyle 2 yıl sıkıntı çektik. Kur, faiz, enflasyon yüzünden başka bir sınamadan geçtik. Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık.

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Başkan Erdoğan ’Bizi ayakta tutan sözler’ diyerek anlattı: ’Baba bizi bunlara bırakma’

Biz hiçbir tehdide hiçbir zorluğa teslim olmamış milletiz. Bugün bir yandan depremin enkazlarını kaldırıyoruz bir yandan kalıcı konutların yapımına başlıyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızı aç açıkta bırakmayalım. Sanayicisiyle, esnafıyla deprem bölgesindeki üreticilerimizi destekleyerek istihdamı sağlıyoruz. Bu felaketin izlerini de sileceğiz.

Başkan Erdoğan 'Bizi ayakta tutan sözler' diyerek anlattı: "Baba bizi bunlara bırakma" | Video

Başkan Erdoğan ’Bizi ayakta tutan sözler’ diyerek anlattı: ’Baba bizi bunlara bırakma’

Deprem bölgelerinde vatandaşlarımdan bir yıl izin istedim. Biz bir yıl içerisinde kalıcı konutları da bitireceğiz. Çadırkentten konteynerkentlere, bunlarla birlikte prefabrik kentler yapıyoruz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak. Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın şu ifadeleri bizi ayakta tutuyor: 'Baba bunlara bizi bırakma'

Başkan Erdoğan ’Bizi ayakta tutan sözler’ diyerek anlattı: ’Baba bizi bunlara bırakma’

Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır.

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