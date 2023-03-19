Başkan Erdoğan 'Bizi ayakta tutan sözler' diyerek anlattı: "Baba bizi bunlara bırakma" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde kalıcın konutları bir yıl içinde biteceği sözünü veren Başkan Erdoğan "Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın 'Baba bizi bunlara bırakma' sözleri bizi ayakta tutuyor" dedi.
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