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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP'den geldi: Çok üzülmüşler!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 17:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP'den geldi: Çok üzülmüşler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasına sahip çıktı. İsrail zulmünü ve Filistin'in verdiği mücadeleyi dünyaya haykırdı. Almanya ziyaretinde, "Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar" diyerek Avrupa liderlerini bir kez daha sorumluluk almaya çağırdı. Alman gazetecinin tehdit gibi sözlerini ise tarihi sözlerle yanıtladı. Dünyanın manşetlere taşıdığı o sözler CHP'de rahatsızlık yarattı. CHP sözcüsü Deniz Yücel'in 'üzüldüm' sözlerini vatandaşlar yanıtladı: Biz de sizin adınıza üzülüyoruz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP’den geldi: Çok üzülmüşler!

Türkiye, 7 Ekim'den bu yana İsrail zulmüne uğrayan Filistin halkının haklı davasına destek çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı, garantör devlet vurgusuyla bölgede akan kanın durdurulması için diplomatik çalışmalara başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP’den geldi: Çok üzülmüşler!

Ancak ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ne de Avrupa ülkelerinden tek ses çıkmadı. İnsan hakları dersi veren Avrupalı liderler, elinde bebeklerin ve çocukların kanı olan katil Netanyahu ile tokalaştı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP’den geldi: Çok üzülmüşler!

Geçtiğimiz hafta Almanya'yı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısında Filistin'in halkı davasını dünyaya haykırdı. "Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar" sözleri dünya basınında geniş yer aldı.

Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP’den geldi: Çok üzülmüşler!

İngiliz, Alman, Fransız ve İsrail basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP’den geldi: Çok üzülmüşler!

ALMAN GAZETECİYE TARİHİ CEVAP: SADECE ALMANYA MI?

Başkan Erdoğan'ın Alman gazetecinin sorusuna verdiği tarihi yanıt da hafızalara kazındı. Gazetecinin Hamas üzerinden Türkiye'yi Eurofighter savaş uçağı hakkında tehdit etmesine tarihi bir yanıt veren Erdoğan, "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim" çıkışı yaptı. Bu sözleri, hem Türk hem de Müslüman devletler tarafından takdir topladı.

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