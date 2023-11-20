Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP’den geldi: Çok üzülmüşler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasına sahip çıktı. İsrail zulmünü ve Filistin'in verdiği mücadeleyi dünyaya haykırdı. Almanya ziyaretinde, "Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar" diyerek Avrupa liderlerini bir kez daha sorumluluk almaya çağırdı. Alman gazetecinin tehdit gibi sözlerini ise tarihi sözlerle yanıtladı. Dünyanın manşetlere taşıdığı o sözler CHP'de rahatsızlık yarattı. CHP sözcüsü Deniz Yücel'in 'üzüldüm' sözlerini vatandaşlar yanıtladı: Biz de sizin adınıza üzülüyoruz!