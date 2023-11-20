Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya tarihi ders verdi! Cevap CHP’den geldi: Çok üzülmüşler!

ALMAN GAZETECİYE TARİHİ CEVAP: SADECE ALMANYA MI?

Başkan Erdoğan'ın Alman gazetecinin sorusuna verdiği tarihi yanıt da hafızalara kazındı. Gazetecinin Hamas üzerinden Türkiye'yi Eurofighter savaş uçağı hakkında tehdit etmesine tarihi bir yanıt veren Erdoğan, "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim" çıkışı yaptı. Bu sözleri, hem Türk hem de Müslüman devletler tarafından takdir topladı.