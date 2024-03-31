Bilecik seçim sonuçları! 2024 Son dakika Bilecik yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye Yerel Seçim sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü belediye başkanları ve muhtarları seçmek için yapılan seçimin sonuçlarına çevrildi. İşte, 2024 YSK verileri ile son dakika Bilecik oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler Bilecik için Yerel Seçim Sonuçları ekranı;