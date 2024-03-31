Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bilecik seçim sonuçları! 2024 Son dakika Bilecik yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:00

Bilecik seçim sonuçları! 2024 Son dakika Bilecik yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek ve oy kullanacak. Halkın iradesi ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve köy/mahalle muhtarları belirlenecek. Bu noktada ise Bilecik seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, YSK ile Bilecik seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Bilecik son dakika seçim sonuçları! YSK Bilecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye Yerel Seçim sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü belediye başkanları ve muhtarları seçmek için yapılan seçimin sonuçlarına çevrildi. İşte, 2024 YSK verileri ile son dakika Bilecik oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler Bilecik için Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Bilecik son dakika seçim sonuçları! YSK Bilecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Mustafa Yaman

CHP: Melek Mızrak Subaşı

İYİ Parti: Göksel Aydın

DEM Parti: Ömer Ege

Yeniden Refah: Cafer Arslanboğa

Bilecik Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilecik son dakika seçim sonuçları! YSK Bilecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Bilecik'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız

Bozüyük seçim sonuçları

Gölpazarı seçim sonuçları

İnhisar seçim sonuçları

Osmaneli seçim sonuçları

Pazaryeri seçim sonuçları

Söğüt seçim sonuçları

Yenipazar seçim sonuçları

Bilecik son dakika seçim sonuçları! YSK Bilecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mustafa Yaman, CHP Melek Mızrak Subaşı, İYİ Parti Göksel Aydın, Yeniden Refah Partisi Cafer Arslanboğa, ve DEM Parti ise Ömer Ege ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bilecik son dakika seçim sonuçları! YSK Bilecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

SON DAKİKA