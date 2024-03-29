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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:05

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 29 Mart Cuma alış fiyatını 2.324 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.325 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 29 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları değişkenliğini sürdürüyor. Gram altın 2300 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 115.946,00

Satış: 16.187,00

ATA ALTIN

Alış: 16.350,00

Satış: 116.922,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.202,23

Satış:2.342,04

ONS ALTIN FİYATI

Alış:2.233,48

Satış: 2.234,70

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 15.987,00

Satış: 16.383,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.921,00

Satış: 8.118,00

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.997,00

Satış: 4.194,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.324,45

Satış: 2.325,72

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