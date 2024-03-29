Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
09:05
CANLI ALTIN FİYATLARI 29 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 29 Mart Cuma alış fiyatını 2.324 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.325 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 29 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!