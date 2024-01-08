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Haberler Galeri CHP eski gençlik kolları başkanından bomba itiraf: "Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek üzere talimat aldım"
Giriş Tarihi: 08.01.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 07:29

CHP eski gençlik kolları başkanından bomba itiraf: "Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek üzere talimat aldım"

31 Mart yerel seçimlerine aylar kala CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Çakır, CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için talimat aldığını ve CHP Kurultayında İstanbulluların paralarının dağıtıldığını itiraf etti.

SABAH
CHP eski gençlik kolları başkanından bomba itiraf: Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek üzere talimat aldım

CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybettirmek için kendisine talimat verdiğini afişe etti.

CHP eski gençlik kolları başkanından bomba itiraf: Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek üzere talimat aldım

Çakır, Kılıçdaroğlu için yaptıklarını karalamaların aynılarını 31 Mart mahalli yerel seçimlerinde İmamoğlu için yapacağını belirtti.

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CHP eski gençlik kolları başkanından bomba itiraf: Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek üzere talimat aldım

Çakır paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaybettirmek için nasıl bize talimat verdiysen şimdi aynısını biz sana yapacağız Sayın Ekrem İmamoğlu.

CHP eski gençlik kolları başkanından bomba itiraf: Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek üzere talimat aldım

İstanbul'daki akrabalarımız eşimiz dostumuz ile sana kaybettireceğiz dalga geçebilirsiniz istediğinizi söyleyebilirsiniz o sandıkta size neyin ne olduğunu göstereceğiz. Sayın Murat Kurum için 200 arkadaşımız İstanbul sokaklarında çalışmaya hazır. "

CHP eski gençlik kolları başkanından bomba itiraf: Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek üzere talimat aldım

Öte yandan Çakır, sosyal medyadan gelen 'Sen Ekrem İmamoğlu'nun yanına bile yaklaşamazsın' diyerek kendisini eleştiren ve sözlerine inanmayanlara yönelik Ekrem İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü bir videoyu paylaştı.

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