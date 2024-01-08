Giriş Tarihi: 08.01.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
07:29
CHP eski gençlik kolları başkanından bomba itiraf: "Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek üzere talimat aldım"
31 Mart yerel seçimlerine aylar kala CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Çakır, CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için talimat aldığını ve CHP Kurultayında İstanbulluların paralarının dağıtıldığını itiraf etti.