Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP ve DEM'in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 13:28

CHP ve DEM'in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından krizlerle boğuşan CHP'de, yerel seçimler öncesi de sular durulmuyor. CHP ve Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" çerçevesinde Esenyurt için anlaşma sağladığı belirtilirken, CHP'nin Esenyurt adayı Ali Gökmen adaylıktan çekilmesi dikkat çekti. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP ve DEM Parti'nin Esenyurt planının perde arkasını anlatan Okan Müderrisoğlu, "Esenyurt'ta yapılacak iş birliği aslında, DEM'in İstanbul'da çıkarttığı adayların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da oy geçişkenliğini sağlayabilecek bir iş birliği modeli olarak bir pilot proje olarak da ortaya konulmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.

CHP ve DEM’in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından krizlerin eksik olmadığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

CHP ve DEM’in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...

ADAY TANITIM TOPLANTISINDA SALON BOŞ KALDI

CHP'de yerel seçimler öncesi yeni krizin adresi Hatay'dı. Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine tepkiler büyümüş, partiden 'alternatifi yok' savunması gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP ve DEM’in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...

Dün Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısı ise partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. Salonda koltukların büyük çoğunluğu boş kalırken Ankara'da yapılan toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu bile gitmedi.

Özel, liste dışı kalarak partiden istifa edenlere '3-5 memnuniyetsiz' diyerek tepki gösterdi.

CHP ve DEM’in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...

BİR DİĞER KRİZ ESENYURT!

Toplantıda, bir diğer tartışma da Esenyurt ilçesi içindi. DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP'nin, Esenyurt adayını açıklamaması dikkat çekti.

CHP ve DEM’in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...

Ayrıca CHP Esenyurt'ta Ali Gökmen adaylıktan çekildiğini açıkladı. İlçede DEM Parti ile ortak aday çıkartılması için görüşmelere başlanırken, dünkü tanıtım toplantısında Esenyurt belediye başkan adayının adının açıklanmaması da ittifakı kanıtladı.

CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? Özgür Özel ne mesaj verdi? | Video

SON DAKİKA