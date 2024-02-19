Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
13:28
CHP ve DEM'in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından krizlerle boğuşan CHP'de, yerel seçimler öncesi de sular durulmuyor. CHP ve Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" çerçevesinde Esenyurt için anlaşma sağladığı belirtilirken, CHP'nin Esenyurt adayı Ali Gökmen adaylıktan çekilmesi dikkat çekti. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP ve DEM Parti'nin Esenyurt planının perde arkasını anlatan Okan Müderrisoğlu, "Esenyurt'ta yapılacak iş birliği aslında, DEM'in İstanbul'da çıkarttığı adayların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da oy geçişkenliğini sağlayabilecek bir iş birliği modeli olarak bir pilot proje olarak da ortaya konulmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.