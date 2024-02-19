CHP ve DEM’in Esenyurt planının perde arkası! Dikkat çeken İmamoğlu detayı: Oy geçişkenliği sağlayabilecek...

Dün Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısı ise partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. Salonda koltukların büyük çoğunluğu boş kalırken Ankara'da yapılan toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu bile gitmedi.

Özel, liste dışı kalarak partiden istifa edenlere '3-5 memnuniyetsiz' diyerek tepki gösterdi.