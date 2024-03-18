CHP’den ortağına kıyak! DEM Partili isim açıkladı: Belediye başkan yardımcılığı…

DEM'Lİ İSİMDEN KÜSTAH AÇIKLAMA

CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi adayı olan Abdulcebar Barış, bir televizyon programında skandal açıklamalara imza attı. "Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla… İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.