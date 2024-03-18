Giriş Tarihi: 18.03.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:14
CHP’den ortağına kıyak! DEM Partili isim açıkladı: Belediye başkan yardımcılığı…
CHP, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaştı. Kandil'den gelen talimatla kent uzlaşısı adı altında kirli pazarlığa imza attı. İstanbul'da 17 ilçede DEM Partili 48 Meclis üyesi adayını listesine aldı. 3 DEM'linin listeye girdiği Zeytinburnu'nda da ortağına kıyak yaptı. DEM Partili Abdulcebar Barış, açıklamalarıyla kirli ortaklığı kanıtladı: CHP'nin Zeytinburnu'nda kazanması halinde belediye başkan yardımcılığı, birçok noktada (DEM Partili) bizim arkadaşlarımız konumlanacak!