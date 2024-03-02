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Haberler Galeri CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:41

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

Her fırsatta terörist cenazelerine katılan, Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklamalar yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni bir skandala imza attı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basın mensuplarıyla kahvaltı programında, yerel seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla kentte görev yapan kamu görevlilerini tehdit eden Tanrıkulu, "Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler." dedi.

Hüseyin KAÇAR
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

"15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan, terör sevici söylemleriyle tepki çeken Sezgin Tanrıkulu, bu sefer de Diyarbakır'daki kamu görevlilerini tehdit etti.

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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basın mensuplarıyla kahvaltı programına katıldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: "Yarın öbür gün devran dönerse…" | Video

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

"DİYARBAKIR'DAKİ KAMU GÖREVLİLERİNİ UYARIYORUM"

Tanrıkulu açıklamasında, "Buradan da Valinin, diğer Mülki İdare Amirlerinin doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisinin üyeleri gibi çalıştığını biliyoruz. Ben buradan hem tecrübeli bir hukukçu, tecrübeli bir siyasetçi ve Milletvekili olarak söylüyorum ve bu kamu görevlilerini buradan uyarıyorum, Diyarbakır'dan uyarıyorum, özellikle Diyarbakır'dakileri uyarıyorum, Diyarbakır Milletvekili olarak uyarıyorum.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

Dolayısıyla 'Ben bugün yaptım, yanıma kar kaldı, yarın öbür gün başka yere giderim, unutulur.' değil! Milletvekili olarak ben Sezgin Tanrıkulu olarak Diyarbakır'da yaşanacak bütün hukuksuzlukları birer soru önergesiyle Meclisin kayıtlarına geçireceğim. Dolayısıyla bu kamu görevlilerinin adlarını Meclisin tarihine yazacağım! Diyarbakır'dan bilsinler." ifadelerini kullandı.

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