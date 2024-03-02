CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

"DİYARBAKIR'DAKİ KAMU GÖREVLİLERİNİ UYARIYORUM"

Tanrıkulu açıklamasında, "Buradan da Valinin, diğer Mülki İdare Amirlerinin doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisinin üyeleri gibi çalıştığını biliyoruz. Ben buradan hem tecrübeli bir hukukçu, tecrübeli bir siyasetçi ve Milletvekili olarak söylüyorum ve bu kamu görevlilerini buradan uyarıyorum, Diyarbakır'dan uyarıyorum, özellikle Diyarbakır'dakileri uyarıyorum, Diyarbakır Milletvekili olarak uyarıyorum.