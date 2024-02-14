CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!

"31 MART'TA GÖRECEĞİZ" DİYEREK KURULTAY İMASI YAPTI

Yerel seçim sonrası CHP'nin başarısız olması halinde yaşanacakları bildiğini de söyleyen İsmail Küçükkaya, "31 Mart'ta göreceğiz sonucu. Ne olacağını görüyorum. 1 Nisan günü ne olacağını görüyorum canlı yayında bunu söylersem yanlış anlaşılır kimseyi manipüle etmek istemiyorum. Ama 1 Nisan'da olup bitecekleri anlatabilirim adım gibi de biliyorum…" diyerek partide yeni bir kurultay yaşanma ihtimaline vurgu yaptı.