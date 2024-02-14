CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı hedef aldı: "Özgür Özel’i yiyeceksiniz!" | Video

CHP’deki aday gerilimi fondaş medyaya kadar ulaştı! CHP’nin fonladığı Halk TV’de yayın yapan İsmail Küçükkaya belediye başkan adaylarını hedef aldı. “CHP’nin adayları beni heyecanlandırmıyor. 31 Mart’ta ve 1 Nisan’da neler olacağını görüyorum” diyerek seçim sonrası partide kurultay tartışmalarının yaşanacağına vurgu yaptı. İsmail Küçükkaya’nın bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Eren Erdem çok sert çıktı. Baş aktörsün diyerek Küçükkaya’yı suçlayan Erdem, “Ekrem Başkan ile birlikte Kemal Bey’i indirmek için Özgür Özel’i Genel Başkan yaptık, 1 Nisan’da Özgür Özel’i yiyeceğiz demek istiyor. Cümlenin özeti bu” diyerek Küçükkaya’yı bombaladı!