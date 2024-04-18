Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
16:52
DEM'den AK Parti’ye geçmişti! Başkan tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…
Ağrı'nın Patnos ilçesinde zabıta ekipleri, belediyeye ait araçların parçalanarak satıldığının tespit edilmesi üzerine hurdacılarda arama yaptı. Ekipler, ellerinde araçlardan sökülen parçaların listeleriyle incelemede bulundu. Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını sağlayacağız" dedi.