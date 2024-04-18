Video Haber Ağrı Patnos'ta zabıta memurları, hurdacılarda belediyeye ait araçların parçalarını aradı | Video
Ağrı Patnos'ta zabıta memurları, hurdacılarda belediyeye ait araçların parçalarını aradı | Video

Ağrı Patnos'ta zabıta memurları, hurdacılarda belediyeye ait araçların parçalarını aradı | Video

18.04.2024 | 16:42

Ağrı'nın Patnos ilçesinde zabıta ekipleri, belediyeye ait araçların parçalanarak satıldığının tespit edilmesi üzerine hurdacılarda arama yaptı. Ekipler, ellerinde araçlardan sökülen parçaların listeleriyle incelemede bulundu. Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını sağlayacağız" dedi.

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Ağrı Patnos'ta 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Parti'li Abdulhalik Taşkın, göreve başladı. DEM Parti'den belediye yönetimini devralan Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığını belirledi. Parçaları satılan iş makinesi, kamyonet, tanker, cenaze aracı, belediyeye ait parklara çekildi. Başkan Taşkın'ın talimatıyla zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı. Ekipler, ellerinde araç parçası listeleriyle hurdacıları kontrol etti.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Belediyemize ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, hurdacılara yönelik denetim ve arama çalışmaları yapmaya başladı. Bu durum kabul edilemez. Bu araçlar bu memlekete hizmet vermek için var. Bu durum, son derece üzücü ve kötü. Konunun takipçisi olacağım ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağmayacağım" dedi.

Ekiplerin hurdacılarda araştırmaları devam ediyor.

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