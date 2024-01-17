Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın bizim göğsümüz kabarsın. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de geçmişten yana buyana olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla kulüplerimize destek olacağız. Gençlerimizin sayısı artıkça sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul'un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Bunun için de biz verdiğimiz tüm sözleri tutmaya gayret gösterdik. Bizi bilenler şöyle tarif eder. 'Murat Kurum bir söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içinde olur. O söz verdiyse o bir şekilde gerçekleşir. Ben de buradan tüm İstanbul gençliğimize söz veriyorum ki her mahallesinde spor yapabileceğiniz tesislerin inşasını kulüplerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve olimpiyat şehrimizin alt yapısını böyle hazırlayacağız. Avrupa şampiyonalarını İstanbulumuz'da yapacağız. İstanbulumuzun spor turizmini artıracağız" ifadelerini kullandı.