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Haberler Galeri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 15:33

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü'nü ziyaret etti, ardından basın açıklamasında bulundu. Kurum, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı üzerinden birlik ve beraberlik mesajı verirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Şahsi kanaatim Sayın Bakan'ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." ifadelerini kullandı.

İHA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Galatasaray Spor Kulübü'nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum'u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet karşıladı. Herkesle tek tek el sıkışan Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Özbek tarafından Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel tasarlanan forma hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

"MİLLETİMİZ TEK YÜREK OLDU"

11 ilin etkilendiği 6 Şubat'ta depreminde tüm spor kulüplerinin ve vatandaşların birlik ve beraberlik duygusu için seferber olduğunu hatırlatan Kurum, "Acılarımız ortak olduğu için tüm spor kulüplerimiz ve 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine akın etti. Orada depremzede kardeşlerimize yardım edebilmek için seferber oldu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Hızlı bir şekilde de dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik anlayışıyla milletimiz tek yürek oldu ve 11 ilimizi ayağa kaldırmak depremzede kardeşlerimizi en hızlı şekilde eski hayatlarına döndürmek için büyük mücadele verdiler. Kulüplerimiz o kadar finansal yükleri olmasına rağmen gerek konteyner kent gerek kalıcı konutlar konusunda takdire şayan bir duruş sergiledi. Bu manada da spor kulüplerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

"İSTANBUL'UN SPOR TURİZMİNİ ARTIRACAĞIZ"

Galatasaray'ın çok köklü bir kulüp olduğunu ifade eden Kurum, "Galatasaray 100 yılı aşkın bir geçmişi olan başarılı olan hepimizin göğsünü kabartan bir kulübümüz. İstanbul'u bir spor şehri yapmak istiyoruz. Bunun için büyük spor kulüplerimizle İstanbul'un dinamikleriyle her mahallede, her sokakta spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük spor kulüplerimizle amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz. Onlara destek vereceğimiz gençlerimizi yetiştireceğimiz tesisleri hızlı bir şekilde inşa bizin için çok değerli. Mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın güvenli huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki burada başarılı gençler yetişsin.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Murat Kurum'a destek mesajı: "İstanbul için bir şans" | Video

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın bizim göğsümüz kabarsın. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de geçmişten yana buyana olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla kulüplerimize destek olacağız. Gençlerimizin sayısı artıkça sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul'un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Bunun için de biz verdiğimiz tüm sözleri tutmaya gayret gösterdik. Bizi bilenler şöyle tarif eder. 'Murat Kurum bir söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içinde olur. O söz verdiyse o bir şekilde gerçekleşir. Ben de buradan tüm İstanbul gençliğimize söz veriyorum ki her mahallesinde spor yapabileceğiniz tesislerin inşasını kulüplerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve olimpiyat şehrimizin alt yapısını böyle hazırlayacağız. Avrupa şampiyonalarını İstanbulumuz'da yapacağız. İstanbulumuzun spor turizmini artıracağız" ifadelerini kullandı.

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