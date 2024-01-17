Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Murat Kurum'a destek mesajı: "İstanbul için bir şans" | Video

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü'nü ziyaret etti, ardından basın açıklamasında bulundu. Kurum, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı üzerinden birlik ve beraberlik mesajı verirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Şahsi kanaatim Sayın Bakan'ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." ifadelerini kullandı.