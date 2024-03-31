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Haberler Galeri Giresun seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Giresun yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:30

Giresun seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Giresun yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. Oy sayımının bitmesiyle beraber seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Belediye Başkanlığına AK Parti'den Aytekin Şenlikoğlu, CHP'den Fuat Köse, İYİ Parti'den Harun Cici'nin aday gösterildiği Giresun seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Giresun seçimi kim kazandı sorusu yaşadıkları ili 5 yıl boyunca yönetecek ismi öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, YSK ile Giresun yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Giresun seçim sonuçları! YSK Giresun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilin yeni yerel yöneticileri belirleniyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından kamuoyuna aktarılacak. Giresun yerel seçim sonuçları açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. İlin yanı sıra ilçelere ilişkin veriler de haberimizde yer alacak. Peki, Giresun seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Giresun seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Giresun Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Giresun seçim sonuçları! YSK Giresun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Aytekin Şenlikoğlu

CHP: Fuat Köse

İYİ Parti: Harun Cici

DEM Parti: Feride Kızgit

Yeniden Refah Partisi: Mesut Aydın

Giresun Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Giresun seçim sonuçları! YSK Giresun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Giresun'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Alucra Seçim Sonuçları

Bulancak Seçim Sonuçları

Çamoluk Seçim Sonuçları

Çanakçı Seçim Sonuçları

Dereli Seçim Sonuçları

Doğankent Seçim Sonuçları

Espiye Seçim Sonuçları

Eynesil Seçim Sonuçları

Görele Seçim Sonuçları

Güce Seçim Sonuçları

Keşap Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Piraziz Seçim Sonuçları

Şebinkarahisar Seçim Sonuçları

Tirebolu Seçim Sonuçları

Yağlıdere Seçim Sonuçları

Giresun seçim sonuçları! YSK Giresun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Giresun Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi: Aytekin Şenlikoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi: Fuat Köse

İYİ Parti: Harun Cici

Yeniden Refah Partisi: Mesut Aydın

Büyük Birlik Partisi: Abdullah Kısacık

Memleket Partisi: Suat Öndaş

Anavatan Partisi: Semih Nefes

Saadet Partisi: Esra Bektaş

Demokratik Sol Parti: Korel Karadağ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): Feride Kızgit

Türkiye Komünist Partisi: Anıl Çınar

Zafer Partisi: Bedrettin Özdemir

Hür Dava Partisi (HüdaPar): Rıdvan Ceylan

Hak ve Özgürlükler Partisi (HakPar): Nusrettin Çetin

Demokrat Parti: İbrahim Ünye

Millet Partisi: Abdullah Abanoz

Halkın Kurtuluş Partisi: Nihat Güldemir

Türkiye Komünist Hareketi: Efe Ahmet Aslan

Bağımsız Türkiye Partisi: Rüstem Derya Erzincan

Demokrasi ve Atılım Partisi: Hacı Osman Uçar

Bağımsız: İnan Ünsal Unat

Giresun seçim sonuçları! YSK Giresun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

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