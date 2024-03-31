Giresun seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Giresun yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
YSK'nın kesin aday listesine göre Giresun Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:
Adalet ve Kalkınma Partisi: Aytekin Şenlikoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi: Fuat Köse
İYİ Parti: Harun Cici
Yeniden Refah Partisi: Mesut Aydın
Büyük Birlik Partisi: Abdullah Kısacık
Memleket Partisi: Suat Öndaş
Anavatan Partisi: Semih Nefes
Saadet Partisi: Esra Bektaş
Demokratik Sol Parti: Korel Karadağ
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): Feride Kızgit
Türkiye Komünist Partisi: Anıl Çınar
Zafer Partisi: Bedrettin Özdemir
Hür Dava Partisi (HüdaPar): Rıdvan Ceylan
Hak ve Özgürlükler Partisi (HakPar): Nusrettin Çetin
Demokrat Parti: İbrahim Ünye
Millet Partisi: Abdullah Abanoz
Halkın Kurtuluş Partisi: Nihat Güldemir
Türkiye Komünist Hareketi: Efe Ahmet Aslan
Bağımsız Türkiye Partisi: Rüstem Derya Erzincan
Demokrasi ve Atılım Partisi: Hacı Osman Uçar
Bağımsız: İnan Ünsal Unat