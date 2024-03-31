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Haberler Galeri Gümüşhane seçim sonuçları takip ekranı! YSK Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:41

Gümüşhane seçim sonuçları takip ekranı! YSK Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Gümüşhane seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken 144 bin 544 kişilik nüfusuyla dikkat çeken Gümüşhane seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte, YSK Gümüşhane secim sonuclari ve oy oranları takip erkanı.

Gümüşhane seçim sonuçları takip ekranı! YSK Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimlerde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli olacak. YKS, seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra Gümüşhane seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. Gümüşhane seçimi kim kazandı sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte YSK Gümüşhane seçim sonucu öğrenme ekranı ve partilerin oy oranları.

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Gümüşhane Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Gümüşhane seçim sonuçları takip ekranı! YSK Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Ercan Çimen

MHP: Vedat Soner Başer

CHP: Bedri Ağaç

İYİ Parti: Ali Ateş

DEM Parti: Abdulkerim Zırığ

Yeniden Refah: Yusuf Çimen

Zafer Partisi: Göktuğ Gürler

Gümüşhane Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Gümüşhane seçim sonuçları takip ekranı! YSK Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Gümüşhane'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Kelkit Seçim Sonuçları

Köse Seçim Sonuçları

Kürtün Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Şiran Seçim Sonuçları

Torul Seçim Sonuçları

Gümüşhane seçim sonuçları takip ekranı! YSK Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Ercan Çimen, MHP Vedat Soner Başer, CHP Bedri Ağaç, İYİ Parti Ali Ateş, DEM Parti Abdulkerim Zırığ, Yeniden Refah Yusuf Çimen, Zafer Partisi Göktuğ Gürler ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gümüşhane seçim sonuçları takip ekranı! YSK Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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