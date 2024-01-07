Giriş Tarihi: 07.01.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
06:36
Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Suçu ona attı
Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatına devam eden Halk Tv patronu Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hakkında, "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşmasına katılmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mahiroğlu, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ise adeta kıvırdı. Tekstilci olduğunu ve aylık gelirinin sadece 10 bin lira olduğunu öne süren Mahiroğlu, kaçak villasındaki ruhsata aykırı ilave kat düzenlemesinin görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek suçu mühendise attı. Ruhsata aykırı herhangi bir durum olduysa da bilgisi olmadığını ileri süren Mahiroğlu, üzerine kayıtlı mal varlıklarının ayrıntısını da bilmediğini söyledi.