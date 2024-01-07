Halk TV patronu Mahiroğlu’ndan kaçak villa itirafı! Suçu ona attı

AYLIK GELİRİ 10 BİN LİRAYMIŞ

Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarılarak ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürdü. Üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirdi.