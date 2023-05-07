İstanbul’da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

Gözler İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne çevrilmiş durumda... Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan direnişin sembolü Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap edecek. Saat 11.00'dan itibaren miting alanına girişler başladı. İlerleyen saatlerde kalabalığın daha da artması beklenirken, şimdiden yoğun bir coşkunun olduğu görülüyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, yüzyılın mitingi ile ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Övür, "Sadece bir miting olarak değil, Mitingden çok daha derin bir anlamı olan bir buluşma bu. Bir meydan okuma. Buranın seçilmesi de o yüzden anlamlıdır." ifadelerini kullandı.