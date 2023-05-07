İstanbul’da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

SABAH YAZARI MAHMUT ÖVÜR: BU BİR MEYDAN OKUMA

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür İstanbul Mitingi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugünkü mitingin tarihsel bir anlamı olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz direnişi yapan, çıplak bedenleriyle tankların karşısında duran bir halkın bugün de özellikle Batı'dan yükselen saldırılara karşı, içerideki Batıcılar, Amerikancılar dahil olmak üzere onlara karşı bir ses olacağını düşünüyorum.

Sadece bir miting olarak değil, Mitingden çok daha derin bir anlamı olan bir buluşma bu. Bir meydan okuma. Buranın seçilmesi de o yüzden anlamlıdır.