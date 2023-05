İstanbul’da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

AK PARTİ ADAYI ŞENGÜL KARSLI: "MİLLETİN TEVECCÜHÜ"

"Sahada milletin teveccühünü görüyoruz. Çocuklar, gençler, çalışanlar, esnaf her biri Cumhurbaşkamızın yeni müjdelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemiyorlar. Saha her geçen gün daha da güzelleşiyor. Bugün bunun da örneğini görüyoruz. Akın akın insanlar buraya gelecek. Bir meydan okuma ve gövde gösterisinde bulunacaklar. Bu gövde gösterisi aslında dünyanın iyiliği için Türkiye diyenleri sevindirecek."