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Haberler Galeri İstanbul'da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma
Giriş Tarihi: 07.05.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 14:15

İstanbul'da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

Gözler İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne çevrilmiş durumda... Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan direnişin sembolü Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap edecek. Saat 11.00'dan itibaren miting alanına girişler başladı. İlerleyen saatlerde kalabalığın daha da artması beklenirken, şimdiden yoğun bir coşkunun olduğu görülüyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, yüzyılın mitingi ile ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Övür, "Sadece bir miting olarak değil, Mitingden çok daha derin bir anlamı olan bir buluşma bu. Bir meydan okuma. Buranın seçilmesi de o yüzden anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

İstanbul bugün 14 Mayıs seçimlerine tam 1 hafta kala tarihi bir etkinliğe şahitlik ediyor. Hazırlık aşamasından katılım için 39 ilçedeki hareketliliğe, miting alanındaki kalabalıktan yollardaki insan seline dünya basınının da dikkatini çeken Büyük İstanbul Mitingi Başkan Erdoğan'ın gelmesinden saatler önce başladı.

Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderlerinin katılımlarıyla saat 16.00'da başlayacak "Yüzyılın Mitingi" ile ilgili siyaset, medya ve sanat dünyasından birçok isim AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi ve ilgiyi yorumladı. İşte Türkiye Yüzyılı ülküsüne gönderme yapılarak 'Yüzyılın Mitingi' olarak anılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki İstanbul mitingine dair yorumlar...

İstanbul’da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

SABAH YAZARI MAHMUT ÖVÜR: BU BİR MEYDAN OKUMA

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür İstanbul Mitingi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugünkü mitingin tarihsel bir anlamı olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz direnişi yapan, çıplak bedenleriyle tankların karşısında duran bir halkın bugün de özellikle Batı'dan yükselen saldırılara karşı, içerideki Batıcılar, Amerikancılar dahil olmak üzere onlara karşı bir ses olacağını düşünüyorum.

Sadece bir miting olarak değil, Mitingden çok daha derin bir anlamı olan bir buluşma bu. Bir meydan okuma. Buranın seçilmesi de o yüzden anlamlıdır.

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İstanbul’da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

KILIÇDAROĞLU'NUN "ABD'YE VERECEĞİM" DEDİĞİ MEKANDA MİLLİ BULUŞMA

7'li ittifakın cumhurbaşkanı adayı burayı Amerikalı şirketlere, Amerikan sermayesi ile kurulmuş şirketlere verebileceğini söyledi. Bu kadar açık bir emperyalizmin yanında başında durmak, böyle açık bir ilişki görülmemiştir. Bu yüzden, ben bu meydanın buna bir cevap olacağını düşünüyorum." dedi.

İstanbul’da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

AK PARTİ ADAYI ŞENGÜL KARSLI: "MİLLETİN TEVECCÜHÜ"

"Sahada milletin teveccühünü görüyoruz. Çocuklar, gençler, çalışanlar, esnaf her biri Cumhurbaşkamızın yeni müjdelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemiyorlar. Saha her geçen gün daha da güzelleşiyor. Bugün bunun da örneğini görüyoruz. Akın akın insanlar buraya gelecek. Bir meydan okuma ve gövde gösterisinde bulunacaklar. Bu gövde gösterisi aslında dünyanın iyiliği için Türkiye diyenleri sevindirecek."

İstanbul’da yüzyılın mitingi için çarpıcı sözler: Miting değil bir meydan okuma

SİYASAL İLETİŞİMCİ FERHAT MURAT: AK PARTİ'NİN 14 MAYIS SÜRECİ ÇOK COŞKULU GEÇTİ

"İstanbul mitingi her zaman Türkiye'de yapılan seçimlerin final noktası olmuştur. CHP'nin dün gerçekleştirdiği Maltepe miting 400 bin kişi ile beklenen ilgiyi uyandırmadı. AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinde gerçekleştirdiği mitinler daha önceki seçimlere göre daha coşkulu ve kalabalık oldu."

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