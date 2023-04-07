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Haberler Galeri İYİ Parti'de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 10:00

İYİ Parti'de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!

Meral Akşener'in kendisi ve teşkilatına edilen küfürlere rağmen masaya dönmesinin ardından bir süre sessizliğe bürünen İYİ Parti'de HDP-PKK işbirliğiyle sert şekilde düşen oylara sorumlu aranıyor. Parti içerisinde Yavuz Ağıralioğlu gibi etkili isimlerin ve teşkilat başkanlarının istifa etmesinin ardından kısa bir süre sessizlik hakim olsa da oy oranlarının yüzde 7'lere kadar gerilemesi kavgayı yeniden başlattı. Parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve 'Tabanımız kabul etmiyor' mesajı verdi.

SABAH İNTERNET
İYİ Parti’de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!

İYİ Parti'de son dakika gelişmesi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik İyi Parti tabanındaki rahatsızlık büyüyor. Hakaret ve küfürlerin hazmedilerek masaya dönülmesinin ardından bir süre sessiz kalsa da İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun PKK/HDP işbirliği sonrası sert biçimde düşen oylarla ilgili rahatsızlık tavan yaptı. Mızrağın çuvala sığmadığı partinin başkent teşkilatının başındaki isimden bomba gibi açıklamalar geldi.

İYİ Parti’de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!

EN ÖNEMLİ TEŞKİLATIN BAŞINDAKİ İSİM "KILIÇDAROĞLU'NDAN RAHATSIZIZ" DEDİ

HDP'nin eklendiği ve PKK'nın açık destek verdiği 6'lı koalisyonda gerçekleşen ayrılıklar ve yaşanan çatlakların ardından bir açıklama da İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'ndan geldi.

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İYİ Parti’de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!

"SEÇMENİMİZİN YÜZDE 40'INDAN FAZLASI KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR"

Bir televizyon kanalını ziyaretinde konuşan Faruk Köylüoğlu, "Sahadaki seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var" dedi.

İYİ Parti’de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!

PARTİ SEKRETERİNDEN KAOSU ÖRTBAS ÇABASI: KENDİ TEMENNİLERİDİR

Diğer yandan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Köylüoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Sayın Köylüoğlu'nun kişisel temennilerinin ve il başkanı olarak bunu önemsiyor olmasının, İyi Parti'nin kurumsal ya da Genel Başkan adına bir görüş olarak değerlendirilmesi tartışmayı doğru yönde götürmüyor" görüşlerini dile getirdi.

İYİ Parti’de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!

MASADA İLK ÇATLAK SONRASI HİÇBİR ŞEY DÜZELMEDİ

Ancak bu görüşlerin tabanda karşılık bulmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasına yakın, Akşener'in ağır sözler kullanarak masayı terk etmesi, masada ilk çatlağın oluşmasına neden olmuştu.

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