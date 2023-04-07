Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
10:00
İYİ Parti'de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!
Meral Akşener'in kendisi ve teşkilatına edilen küfürlere rağmen masaya dönmesinin ardından bir süre sessizliğe bürünen İYİ Parti'de HDP-PKK işbirliğiyle sert şekilde düşen oylara sorumlu aranıyor. Parti içerisinde Yavuz Ağıralioğlu gibi etkili isimlerin ve teşkilat başkanlarının istifa etmesinin ardından kısa bir süre sessizlik hakim olsa da oy oranlarının yüzde 7'lere kadar gerilemesi kavgayı yeniden başlattı. Parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve 'Tabanımız kabul etmiyor' mesajı verdi.