İYİ Parti’de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!

PARTİ SEKRETERİNDEN KAOSU ÖRTBAS ÇABASI: KENDİ TEMENNİLERİDİR

Diğer yandan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Köylüoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Sayın Köylüoğlu'nun kişisel temennilerinin ve il başkanı olarak bunu önemsiyor olmasının, İyi Parti'nin kurumsal ya da Genel Başkan adına bir görüş olarak değerlendirilmesi tartışmayı doğru yönde götürmüyor" görüşlerini dile getirdi.