İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?

AKŞENER'DEN "ADAY DEĞİLİM" MESAJI

Yeniden aday olup olmayacağı tartışılan Meral Akşener ise bugün sosyal medyadan açıklama yaptı. "Bugün İYİ Parti sarsılmış; ama ne iktidarın ne ana muhalefetin ne de 2028 hesapları kovalayan birtakım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım. Ve hatta İYİ Parti, bugünü feda etme uğruna, bu gidişle yarın Türkiye'nin önüne çıkacak türlü musibetlere karşı her zamanki dik duruşunu gösterebilecek bir tutum almayı başarabildiyse, ben bu bedele razıyım. Çünkü ben, dün olduğu gibi bugün de milletimin, devletimin, memleketimin iyiliği için her türlü bedeli öderim. Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Akşener bugün öğlen saatlerinde makam odasını da boşalttı.