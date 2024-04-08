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Haberler Galeri İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 15:02

İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?

Genel ve yerel seçimlerde oyları eriyen İYİ Parti'de oklar Meral Akşener'e çevrildi. Başarısızlığın sebebi olarak gösterilen ve istifası istenen Akşener ise 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayı işaret etti, bugün de aday olmayacağını söyledi. Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz'ın adaylık açıklamaları sonrası Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın'dan da genel başkanlığa yeşil ışık gecikmedi. İYİ Partili bir yetkili ise parti içinde adaylık tartışmalarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Meral Akşener'in neden yeniden aday olmadığını ve kurultayda kime destek vereceğini ilk kez söyledi!

SABAH İNTERNET
İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?

Genel ve yerel seçimlerde büyük oranda oy kaybı yaşayan İYİ Parti'de yine kriz çıktı. Meral Akşener, sonuçları bir başarısızlık olarak değerlendirerek partisinin 27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı.

İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?

AKALIN VE KODAZ ADAYLIKLARINI AÇIKLADI

Parti içinde Akşener'e tepkiler ve istifalar sürerken İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, kurultayda aday olacaklarını açıkladı.

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İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?

AKŞENER'DEN "ADAY DEĞİLİM" MESAJI

Yeniden aday olup olmayacağı tartışılan Meral Akşener ise bugün sosyal medyadan açıklama yaptı. "Bugün İYİ Parti sarsılmış; ama ne iktidarın ne ana muhalefetin ne de 2028 hesapları kovalayan birtakım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım. Ve hatta İYİ Parti, bugünü feda etme uğruna, bu gidişle yarın Türkiye'nin önüne çıkacak türlü musibetlere karşı her zamanki dik duruşunu gösterebilecek bir tutum almayı başarabildiyse, ben bu bedele razıyım. Çünkü ben, dün olduğu gibi bugün de milletimin, devletimin, memleketimin iyiliği için her türlü bedeli öderim. Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Akşener bugün öğlen saatlerinde makam odasını da boşalttı.

İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?

DERVİŞOĞLU İLE AYDIN'DAN ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

Meral Akşener'in adaylık açıklamasının ardından iki isim daha adaylık konusunda yeşil ışık yaktı.

İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, kurultayda genel başkanlığa aday olduklarını açıkladı.

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