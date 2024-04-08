Giriş Tarihi: 08.04.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
15:02
İYİ Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu: Meral Akşener neden aday olmadı? Kurultayda kimi destekleyecek?
Genel ve yerel seçimlerde oyları eriyen İYİ Parti'de oklar Meral Akşener'e çevrildi. Başarısızlığın sebebi olarak gösterilen ve istifası istenen Akşener ise 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayı işaret etti, bugün de aday olmayacağını söyledi. Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz'ın adaylık açıklamaları sonrası Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın'dan da genel başkanlığa yeşil ışık gecikmedi. İYİ Partili bir yetkili ise parti içinde adaylık tartışmalarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Meral Akşener'in neden yeniden aday olmadığını ve kurultayda kime destek vereceğini ilk kez söyledi!