KAAN, "Gök Vatan" ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır

"YERLİLİK VE MİLLİLİK VİZYONUNUN KİLOMETRE TAŞLARINDAN OLACAK BİR GELİŞME"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun…" ifadelerini kullandı.