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Haberler Galeri KAAN, "Gök Vatan" ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır
Giriş Tarihi: 21.02.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:15

KAAN, "Gök Vatan" ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır

Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden Türkiye'ye kazandıracaklarını belirten Görgün, "Projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır." ifadelerini kullandı.

KAAN, Gök Vatan ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır

Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.

KAAN, Gök Vatanı ile buluştu | Video

KAAN, Gök Vatan ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır

"YERLİLİK VE MİLLİLİK VİZYONUNUN KİLOMETRE TAŞLARINDAN OLACAK BİR GELİŞME"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun…" ifadelerini kullandı.

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KAAN, Gök Vatan ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun milletimize hayırlı olmasını dileyen Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız.

Semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz.

KAAN, Gök Vatan ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır

"MİLLETİMİZİN EVLATLARININ BAŞARISIDIR"

Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz.

Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır.

KAAN, Gök Vatan ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır

KAAN başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz."

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