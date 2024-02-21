Giriş Tarihi: 21.02.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
14:15
KAAN, "Gök Vatan" ile buluştu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin evlatlarının başarısıdır
Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden Türkiye'ye kazandıracaklarını belirten Görgün, "Projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır." ifadelerini kullandı.