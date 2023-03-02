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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
Giriş Tarihi: 02.03.2023 21:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 22:12

Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

Altılı koalisyonun 12. toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada ortak aday konusunda uzlaşıya varıldığı, aday isminin ise 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Yazılı açıklamanın ardından CHP'li vekiller ve Parti Meclis Üyeleri Kılıçdaroğlu'na ait video paylaşarak 'Başlıyoruz' mesajı verdi. CHP'lilerin paylaşımlarının ardından İYİ Parti cephesinden kriz çıkaracak bir paylaşım geldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür." açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

SABAH İNTERNET
Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi! Ümit Dikbayır: Millet 5’ten büyüktür

6'lı koalisyon bugün 12. toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak "Başlıyoruz" mesajları paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi! Ümit Dikbayır: Millet 5’ten büyüktür

'MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR' TWEETİNİ SİLDİ

Daha sonra CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan adaylık krizini gözler önüne seren bir paylaşımda daha bulunan Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür." dedi. Dikbayır, paylaşımının ardından kısa bir süre sonra attığı tweeti sildi.

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Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi! Ümit Dikbayır: Millet 5’ten büyüktür

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o" paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi! Ümit Dikbayır: Millet 5’ten büyüktür

KILIÇDAROĞLU'NA APOLET GÖNDERMESİ

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi! Ümit Dikbayır: Millet 5’ten büyüktür

"APOLETLERDEN VAZGEÇMEK GEREK"

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun da 'apolet' göndermesinde bulunarak "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir" dedi.

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