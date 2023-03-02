Giriş Tarihi: 02.03.2023 21:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 22:12

Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

Altılı koalisyonun 12. toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada ortak aday konusunda uzlaşıya varıldığı, aday isminin ise 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Yazılı açıklamanın ardından CHP'li vekiller ve Parti Meclis Üyeleri Kılıçdaroğlu'na ait video paylaşarak 'Başlıyoruz' mesajı verdi. CHP'lilerin paylaşımlarının ardından İYİ Parti cephesinden kriz çıkaracak bir paylaşım geldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür." açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.