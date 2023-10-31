Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...

Son toplantısını iki hafta önce yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bugün yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Kabine toplantısında iç ve dış politika gündemindeki sıcak başlıklar görüşülecek.



