Giriş Tarihi: 31.10.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
07:35
Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...
Kabine Toplantısı, 2 haftalık bir aradan sonra bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemini ekonomiye ilişkin başlıklardan oluşacak. Bu kapsamda Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ile memur ve emekli maaşlarında artışa yönelik çalışmalar ele alınacak.