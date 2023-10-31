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Haberler Galeri Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...
Giriş Tarihi: 31.10.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 07:35

Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...

Kabine Toplantısı, 2 haftalık bir aradan sonra bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemini ekonomiye ilişkin başlıklardan oluşacak. Bu kapsamda Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ile memur ve emekli maaşlarında artışa yönelik çalışmalar ele alınacak.

HAKAN TEKİN
Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...

Son toplantısını iki hafta önce yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bugün yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Kabine toplantısında iç ve dış politika gündemindeki sıcak başlıklar görüşülecek.

Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.

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Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...

Enflasyonla mücadele ve Başkan Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...

BAKAN IŞIKHAN BİLGİLENDİRECEK

Bağ_kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde.

Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek! Masadaki konular belli oldu: Prim gün sayısı, Evlilik kredisi, Gazze...

Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.

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