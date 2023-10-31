Kritik Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki konular | Video
Kabine Toplantısı, 2 haftalık bir aradan sonra bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemini ekonomiye ilişkin başlıklardan oluşacak. Bu kapsamda Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ile memur ve emekli maaşlarında artışa yönelik çalışmalar ele alınacak.
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