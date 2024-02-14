Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
11:04
Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan'daki durumu değerlendirdi: Heyelan değil toprak patlaması!
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ifade edildi. Kayan kütlenin altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy A Haber ekranlarında Erzincan'daki durumu değerlendirdi. Görüntüleri detaylı incelediğini belirten Aksoy, "Mühendislik değerlerimi tekrar gözden geçirdim, artık orada heyelan değil toprak patlaması olarak adlandırabileceğimiz bir olgu oldu." ifadelerini kullandı.