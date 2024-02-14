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Haberler Galeri Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan'daki durumu değerlendirdi: Heyelan değil toprak patlaması!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:04

Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan'daki durumu değerlendirdi: Heyelan değil toprak patlaması!

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ifade edildi. Kayan kütlenin altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy A Haber ekranlarında Erzincan'daki durumu değerlendirdi. Görüntüleri detaylı incelediğini belirten Aksoy, "Mühendislik değerlerimi tekrar gözden geçirdim, artık orada heyelan değil toprak patlaması olarak adlandırabileceğimiz bir olgu oldu." ifadelerini kullandı.

Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan’daki durumu değerlendirdi: Heyelan değil toprak patlaması!

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının olduğu bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri kontrollü bir şekilde alana alınıyor.

Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan’daki durumu değerlendirdi: Heyelan değil toprak patlaması!

"KAYAN KÜTLENİN HACİ 10 MİLYON METREKÜP"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden ocağındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu.

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Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan’daki durumu değerlendirdi: Heyelan değil toprak patlaması!

Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan’daki durumu değerlendirdi: Heyelan değil toprak patlaması!

Kayan kütlenin altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, A Haber canlı yayınına konuk olan Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan'daki durumu değerlendirdi.

Maden Mühendisi Prof. Dr. Okan Aksoy, Erzincan’daki durumu değerlendirdi: Heyelan değil toprak patlaması!

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"HEYELAN DEĞİL TOPRAK PATLAMASI"

"Dünden beri yaptığım konuşmalarda hep heyelan dedim. Görüntüleri daha detaylı inceledim, mühendislik değerlerimi tekrar gözden geçirdim, artık orada heyelan değil toprak patlaması olarak adlandırabileceğimiz bir olgu oldu.

Uzman isim Erzincan'daki durumu değerlendirdi "Bu adeta toprak patlaması" | Video

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